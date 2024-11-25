Сенатор Епифанова: летом 2025 года может появиться ипотека для врачей и учителей

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В России в 2025 году может появиться льготная ипотечная программа для учителей, врачей и других категорий госслужащих. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сенатора, арбитражного управляющего Минюста Ольгу Епифанову.

"Пока это проект поправок в постановление правительства. Размер фиксированной ставки в этом случае может составить 12%. Разницу с ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета. До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении", – рассказала сенатор.

Также Епифанова отметила, что в России могут появиться программы льготной ипотеки, которые планируется увязать со списками Минпромторга. Это, по ее словам, скорее всего, затронет наиболее приоритетные отрасли науки и промышленности – космос и оборонно-промышленный комплекс.

Помимо этого, власти могут скорректировать программу "Сельская ипотека", чтобы исключить возможность покупки дома вблизи больших городов. Она отметила, что, по мнению экономистов, на фоне высокой ключевой ставки и крупных расходов государству целесообразнее сконцентрироваться на обслуживании уже выданных ипотечных кредитов.

Сенатор также рассказала, что с января следующего года в стране начнет действовать новый ипотечный стандарт – "Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков". Он, по ее словам, будет решать проблему искусственного завышения цены дома. Банки будут чаще обращаться к эскроу-счетам, потеряв так возможность получать вознаграждения от застройщиков за сниженную ставку по кредиту.

Ранее Минфин России заявил, что не планирует менять ставку 6% по "Семейной ипотеке" для семей с одним ребенком до 7 лет или с двумя детьми до 17.

Кроме того, ведомство не испытывает проблем с финансированием механизма соответствующей ипотеки. Так, на последних корректировках были дополнительно предусмотрены еще около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по "Семейной ипотеке".

