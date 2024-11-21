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21 ноября, 10:11

Экономика

Минфин РФ заявил, что не планирует менять ставку 6% по "Семейной ипотеке"

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Минфин РФ не планирует менять ставку 6% по "Семейной ипотеке" для семей с одним ребенком до 7 лет или с двумя детьми до 17, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Кроме того, ведомство не испытывает проблем с финансированием механизма соответствующей ипотеки.

"У нас действует целый ряд льготных ипотечных программ. <….> Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете", – отметил он.

Так, на последних корректировках были дополнительно предусмотрены еще около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по "Семейной ипотеке", добавил Силуанов.

В текущем году на ее реализацию были изначально предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 миллиарда рублей. При этом в 2025 году учтены 637 миллиардов рублей, в 2026-м – 454,1 миллиарда, в 2027-м – 358,3 миллиарда.

Тем не менее в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. При этом в случае с "Семейной ипотекой" государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона, отмечают эксперты.

Кабмин РФ направил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

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