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Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%, минимальная ставка составит 28,1%. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

"С 15 ноября Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентного пункта в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ", – указано в сообщении.

Таким образом, минимальная ставка на "Домклике" составит 28,4% по рыночным программам на первичном рынке жилья и 28,1% – на вторичном. В пресс-службе уточнили, что клиенты смогут получить кредиты на старых условиях по ранее одобренным заявкам.

Между тем в 2025 году начнет действовать стандарт Центробанка России по защите прав ипотечных заемщиков. Для снижения рисков регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Стандарт защиты должен предотвратить распространение высокорисковых схем и обеспечить полную информированность о кредитных условиях. Предполагается, что с его введением исчезнут программы со сниженной ставкой и без первоначального взноса.

По мнению экспертов, новые правила не сильно повлияют на спрос и выручку застройщиков. Клиенты не смогут рассматривать объекты более высокой ценовой категории, что соответствует стремлению осознанно подходить к покупке и вовремя платить кредиты.