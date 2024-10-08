"Известия": ЦБ РФ не советует банкам выдавать ипотеку более чем на 30 лет

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Стандарт Центробанка России по защите прав ипотечных заемщиков начнет действовать с 2025 года. Для снижения рисков регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия".

Стандарт защиты должен предотвратить распространение высокорисковых схем и обеспечить полную информированность о кредитных условиях. Предполагается, что с его введением исчезнут программы со сниженной ставкой и без первоначального взноса.

Так, начиная со следующего года при первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму, возвращаемую покупателю после покупки квартиры (кешбэк). Так что покупателю нужно будет оплачивать первоначальный взнос самостоятельно. По новым правилам банки не смогут получать вознаграждение от застройщика за снижение процентной ставки по ипотеке.

Банк России критиковал практику, когда кредиторы и застройщики завышали стоимость квартир и предлагали заемщикам низкую ставку, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Уже тогда стандарт существовал, но носил рекомендательный характер. Однако ЦБ заявил о готовности сделать его обязательным.

"Ипотечные кредиты составляют существенную часть портфеля многих банков, являясь зачастую не столько механизмом обеспечения наших граждан доступным жильем, сколько инструментом коллективных инвестиций в недвижимость", – считает член Общественного совета при Минстрое России Илья Пономарев.

Эксперты полагают, что введение стандарта приведет к снижению доступности ипотеки для заемщиков, не готовых обслуживать займы по ставке около 20%, что уменьшит риски для клиентов и повысит прозрачность продуктов. Кроме того, стандарт требует, чтобы информация и документы были понятны и доступны для граждан без финансовых знаний.

"По факту у заемщика будет два пути: первый, когда он идет в банк и получает решение о кредите самостоятельно. Второй, когда идет с риелтором и/или ипотечным брокером", – заявила руководитель комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович.

По ее словам, самостоятельное получение решения часто приводит к тому, что клиент не знает о дополнительных расходах и банковском отношении к нему, особенно при первой сделке.

Введение нового стандарта защиты прав ипотечных заемщиков снизит количество финансовых инструментов на первичном рынке, считают специалисты. Программы сокращения ежемесячного платежа в обмен на увеличение стоимости недвижимости увеличивают спрос на новостройки, но замедляют тренд на снижение цен на первичное жилье.

Новые правила не сильно повлияют на спрос и выручку застройщиков. Клиенты не смогут рассматривать объекты более высокой ценовой категории, что соответствует их стремлению осознанно подходить к покупке и вовремя платить кредиты, заключили эксперты.

Между тем стало известно, что Банк России на заседании 25 октября может повысить ключевую ставку до 20% для обеспечения возвращения инфляции к 4%.

В сентябре Банк России уже повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители ЦБ. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.