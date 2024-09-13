ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых

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Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметил Банк, нынешнее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам года может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

"Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам регулятора, годовая инфляция снизится до 4–4,5% в следующем году и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.

По данным ЦБ РФ, в прошлом месяце рост цен составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Регулятор объяснил, что такие значения являются ниже средних уровней второго квартала этого года, при этом превышая средние показатели за первый квартал. Годовая инфляция на 9 сентября составила 9%.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. Увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков. В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке", – указывается в заявлении.

Результаты по ВВП за второй квартал года показывают замедление роста российской экономики. Оно может быть связано с увеличением ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса, сообщили в Центробанке.

Вместе с тем потребительская активность сохраняется высокой. Ее поддерживают рост доходов населения и бюджетные стимулы. Кроме того, в России остается жестким рынок труда.

Безработица снова обновила исторический минимум. Дефицит кадров наблюдается в обрабатывающей промышленности, однако рост заработных плат остается повышенным и продолжает опережать производительность труда.

Более того, ужесточились кредитные условия. В то же время доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) снизились из-за падения инфляционных ожиданий участников финансового рынка.

При этом высокие рыночные ставки способны поддерживать сберегательные настроения, однако они не могут сдержать кредитование. Несмотря на высокий общий рост кредитования, ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок. Снижение потребительского кредитования произошло на фоне проводимой денежно-кредитной политики.

Как объяснил регулятор, принятое решение способно ускорить формирование условий, которые необходимы для роста сберегательной активности и возращения кредитования к балансу.

По данным ЦБ РФ, баланс рисков для инфляции поменялся в сторону проинфляционных. Так, в стране увеличились риски по условиям внешней торговли, а также риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и с отклонением экономики РФ от направления сбалансированного роста.

"Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы", – отмечается в сообщении.

Между тем ЦБ и правительство России активно работают над снижением инфляции и напряженности, связанной с ее уровнем. На данный момент уровень инфляции в стране превышает целевые показатели.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок, однако они обязательно будут снижаться по мере замедления инфляции. Она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в стране оставалась на целевом уровне.

