Экономист Колташов рассказал, когда будет виден результат повышения ключевой ставки ЦБ РФ

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Повышение ключевой ставки Центробанком РФ направлено на то, чтобы остудить спекулятивную активность на рынке недвижимости. Об этом радио КП рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Экономист отметил, что официально повышение направлено против инфляции в целом. По его словам, в РФ должны увидеть не только изменение цен на продукты питания, а изменения на рынке недвижимости. Он подчеркнул, что должен быть остановлен рост цен.

"И здесь должна быть ликвидирована угроза для роста российской экономики, потому что очень высокие цены на недвижимость способны убить экономический рост, вообще экономику сделать крайне неэффективной", – отметил Колташов.

Специалист заметил, что снижение инфляции или приведение инфляции к определенному базовому курсу, который установил регулятор, должно сказаться на реальной жизни не в снижении цен.

"После того, как обострились израильско-палестинский конфликт и американо-иранский конфликт, цены на нефть упали. То есть в этой ситуации у нас тоже цены должны не взлетать. К тому же курс рубля держится достаточно заниженным, ослабленным, и это связано со сложностями экспорта", – добавил он.

Колташов также отметил, что в РФ средства вкладываются в экономику по военной линии. Он отметил, чир стимулы для роста цен есть, следовательно, нужно убрать все стимулы для торговой активности, которые Банк России мог бы давать.

"Это означает уменьшение инфляции по темпу, но главная мишень – это не текущие цены, а именно общее здоровье экономики, связанное с рынком недвижимости", – заключил эксперт.

Центробанк может начать снижать ключевую ставку в конце первого – начале второго квартала 2025 года. Таким мнением ранее поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт также не исключил, что до конца 2024-го ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку.