Экономист Остапкович: ЦБ может снизить ключевую ставку в первой половине 2025 года

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Центробанк может начать снижать ключевую ставку в конце первого – начале второго квартала 2025 года. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 16 до 18%, а глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что обновленный прогноз не предполагает снижения в 2024 году. Позже она назвала период высоких значений неизбежным и отметила, что они пойдут на спад по мере замедления инфляции.

В целом Остапкович не исключил, что до конца 2024-го ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку.

"Как сказала сама Набиуллина, сегодня факторов, которые разгоняют инфляцию, больше, чем дезинфляционных, – то есть тех, которые ее тормозят. Поэтому, мне кажется, что с вероятностью в 60–70% до конца года ставку повысят до 19–20%", – отметил эксперт.

В свою очередь, снижаться она может начать в следующем году.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Центробанк намекнул, что повышение ставки в конце концов начнет снижать инфляцию. Это происходит не быстро, а с лагом в несколько кварталов. Механизмы начнут работать в начале первого квартала следующего года. Поэтому в лучшем случае понижение ставки начнется с конца первого квартала, а, скорее всего, на границе первого и второго кварталов 2025-го.

Остапкович также предположил, что в 2025-м среднегодовая ставка может дойти до 15%, но, как она будет меняться поквартально, сказать пока затруднительно.

Ранее Эльвира Набиуллина назвала три главные задачи, которые необходимо реализовать до 2030 года для развития российской экономики. В частности, следует развить рынки капитала, обеспечить открытость российской экономики, а также удержать лидерство в технологическом развитии финансовой сферы.