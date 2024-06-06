Набиуллина назвала три главные задачи Центробанка на следующие 6 лет

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Главными задачами ЦБ до 2023 года являются развитие рынков капитала, обеспечение открытости российской экономики, удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает "Газета.ру".

Набиуллина отметила, что альтернатива развития рынков капитала предполагает рост участия государства в экономике. Также важно обеспечить открытость российской экономики, работающей системе расчетов платежей, в том числе через страны БРИКС.

По словам Набиуллиной, Банк России придерживается цели по достижению инфляции в РФ в размере 4% и поддержанию ее на этом уровне. На вопрос модератора сессии депутата ГД Андрея Макарова о том, хорошо ли председатель над этим подумала, глава ЦБ ответила, что хорошо.

Набиуллина уточнила, что ей хотелось бы поспорить, но сейчас идет неделя тишины перед заседанием совета директоров Центробанка 7 июня. По этой же причине она не прокомментировала тему ключевой ставки. Согласно прогнозу Банка России, инфляция будет находиться в диапазоне 4,3–4,8% в конце 2024 года.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% в феврале 2022 года на фоне резкого обвала рубля. Сейчас она составляет 16%. На последнем заседании Банка России ее решили не опускать из-за инфляции, которая все еще остается высокой в стране.