Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение 26 апреля принял совет директоров Центробанка, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем прогнозировалось в феврале.

Для возвращения инфляции к требуемым показателям и ее стабилизации необходимо некоторое время сохранять жесткую денежно-кредитную политику в экономике РФ. По прогнозу регулятора, такими темпами инфляция должна снизиться до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Инфляционные ожидания показывают разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения. Регулятор добавил, что вопрос об уровне ключевой ставки в следующий раз рассмотрят на заседании, которое состоится 7 июня.

Ранее в Банке России напомнили, что последний раз ставку пришлось повысить во второй половине прошлого года.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что уверен в дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанка. Он отмечал, что его предположения о снижении ставки основаны на тенденциях, которые складываются в экономике. Путин говорил, что ставка будет снижаться и по мере развития проектов.