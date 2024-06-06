"Известия": Центробанк сократит выпуск инвестмонет на 20%

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Банк России планирует выпустить в этом году не более 1 миллиона инвестиционных монет – это на 20% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка.

По словам аналитика Владимира Чернова, снижая выпуск инвестмонет, ЦБ в первую очередь оценивал нераспроданные остатки или предложение на внутреннем рынке РФ, а также потребительский спрос.

На фоне восстановлений фондового рынка России ажиотаж на инвестиции в физическое золото будет спадать, добавил эксперт.

Директор по стратегии Ярослав Кабаков считает, что замедление инфляции может уменьшить привлекательность защитных активов, к которым относятся монеты.

По мнению же эксперта по фондовому рынку Людмилы Рокотянской, снижая план по выпуску инвестмонет, Центробанк ожидает стабилизации спроса на фоне укрепления рубля и расширения линейки юаневых вкладов.

Ранее сообщалось, что Центробанк России создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК). Департамент с одноименным названием, на базе которого создается служба, упразднят с 28 декабря.

До этого зампред ЦБ РФ Филипп Габуния заявил, что масштабы рисковых схем в ипотечном кредитовании сократились, однако определенные риски в этой среде еще сохраняются.