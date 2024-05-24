Зампред ЦБ Габуния заявил, что масштабы рисковых схем в ипотеке значительно снизились

24 мая, 15:44Экономика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Масштабы рисковых схем в ипотечном кредитовании сократились, однако определенные риски в этой среде еще сохраняются. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред Центробанка России Филипп Габуния, передает ТАСС.
"В прошлых кварталах банки стали перекладывать через комиссии часть маржинальности на застройщиков, это перекладывается в цену, мы по-прежнему видим этот дифференциал в ценах", – объяснил зампред ЦБ.
Ранее правительство одобрило законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей. Согласно документу, сумма льготы составит 450 тысяч рублей. Мера будет действовать до 2030 года и потребует выделить дополнительно 647,59 миллиарда рублей.
До этого стало известно, что в январе 2024 года в Москве предоставили льготные условия ипотечного кредитования более 2,2 тысячи семей. Они оформляли семейную ипотеку. Общий объем предоставленных средств составил 18,4 миллиарда рублей.
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