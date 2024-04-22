Кабмин одобрил продление льготы на ипотеку для многодетных семей до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин одобрил законопроект о продлении льготы на ипотеку в 450 тысяч рублей для многодетных семей до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Ведомство уточнило, что на это потребуются дополнительные 647,59 миллиарда рублей, в 2024 году необходимо будет 47,8 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в РФ появится реестр многодетных семей, он начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Со слов министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, механизм поможет упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные льготы.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь.

В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.

