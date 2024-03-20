Реестр многодетных семей запустят в РФ с 1 июля

Фото: 123RF/deagreez

Реестр многодетных семей в России начнет функционировать с 1 июля 2024 года, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, в свою очередь, Россия выбирает жизнь.

Рассказывая о поддержке семьи и демографии, глава государства напомнил, что РФ была и остается оплотом традиционных ценностей и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе. В связи с этим Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.

В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.