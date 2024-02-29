Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая многодетная семья должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, в свою очередь, Россия выбирает жизнь.

Рассказывая о поддержке семьи и демографии, глава государства напомнил, что РФ была и остается оплотом традиционных ценностей и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе.

В связи с этим Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.

"Главное предназначение семьи – рождение и воспитание детей а значит продолжение всего многонационального народа", – сказал российский лидер.

В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.

Ранее президент сообщил, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. Он подчеркнул, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то поднимаясь, то падая.

До этого Путин сообщил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии. Путин отметил необходимость достижения перелома демографической ситуации в стране путем поддержки семей, будущих мам и традиционных ценностей. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.