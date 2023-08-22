Ситуация с рождаемостью в России остается сложной – Путин

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Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, <...> чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счет и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии", – передает ТАСС слова главы государства.

Путин отметил необходимость достижения перелома демографической ситуации в стране путем поддержки семей, будущих мам и традиционных ценностей. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.

По словам президента РФ, страна снова столкнулась с последствиями демографических провалов прошедших десятилетий. Также на заседании Путин отметил, что в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила немногим более 73 лет.

В начале июля 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы России с крайне низкой рождаемостью. Она выделила Ленинградскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Пензенскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую области и Республику Мордовию.

Голикова добавила, что наибольшее число абортов среди женщин фертильного возраста в стране зафиксировали в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов.

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