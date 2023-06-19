В Госдуме оценили предложение о разработке закона о статусе беременной

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Разработка данного законопроекта является хорошей идеей, но есть необходимость в более детальном изучении инициативы, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин также озвучил ряд мер поддержки семей с детьми.

"В скором времени, видимо, озвученные президентом РФ предложения будут оформлены в форме законопроекта. И можно будет вносить туда предложения, усиливающие уже предложенное", – отметил депутат.

По его словам, законопроект, разработкой которого предложила заняться уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, соответствует предложениям Путина. Тумусов подчеркнул, что выступает за любые инициативы, способствующие повышению рождаемости в России.

"Нам надо повышать рождаемость, чтобы у нас численность была на соответствующем уровне", – резюмировал он.

Ранее Волынец выступила с предложением заняться разработкой закона "О статусе и правовых гарантиях беременной", который будет предполагать гарантии господдержки беременных россиянок.

Она также обратила внимание на важность рассмотрения ежемесячной выплаты в размере 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ) с месяца после постановки на медицинский учет.



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