В РСПП призвали поддержать сотрудников, ставших молодыми родителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководство всегда должно мотивировать своих сотрудников вкладываться в их развитие, а также поддерживать специалистов, ставших молодыми родителями, заявила управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративной ответственности Елена Феоктистова. Об этом сообщает "Радио 1".

В рамках Петербургского международного экономического форума она выступила с инициативой о поддержке сотрудников, у которых впервые родился ребенок. По ее мнению, в перспективе это позитивно отразится на демографии, поскольку у молодых специалистов будет мотивация рожать.

"Поддержку надо оказывать с первого ребенка, чтобы семья понимала, что это не бедствие, это кардинально не меняет условия и характер жизни", – объяснила Феоктистова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что меры, которые принимаются для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата. По его словам, тема демографии является одним из приоритетных направлений работы кабмина.

Позднее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Уточнялось, что номинальная стоимость сертификата, исходя из законопроекта, будет устанавливаться правительством каждый год, исходя из средних цен на товары для новорожденных российского производства.



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