Песков заявил, что у России пока не получается улучшить демографическую ситуацию

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Меры, которые принимаются для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Демография – это то, где у нас пока не получается. Это так по абсолютно понятным известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы <...> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", – сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, тема демографии является одним из приоритетных направлений работы кабмина. При этом он отметил, что не существует "панацеи или волшебной таблетки" и мгновенного результата добиться не получится.

Ранее исследование Росстата показало, что около 70% женщин в России хотят иметь не более двух детей. При этом в 2022 году по сравнению с 2017 годом средний возраст матери при рождении первенца стал немного выше. Это связано с желанием россиянок получить высшее образование и построить карьеру до рождения детей.

Как отметили в Росстате, естественная убыль населения в прошлом году составила 600 тысяч человек.