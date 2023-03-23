Эксперт оценил результаты исследования Росстата о желании россиянок иметь детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опубликованное ранее исследование Росстата демонстрирует тренд на переход в РФ от 1,5-детной к 1,3-детной семье. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"С учетом того, что это отражает процессы не одного года, то это не ужас, а просто диагноз смертельной болезни", – заявил Крупнов.

Демографист пояснил, что в условии подобных репродуктивных планов россиян к 2100 году население РФ может составить меньше половины от нынешнего.

Ранее исследование Росстата показало, что 48% россиян хотели бы иметь двух детей, 23% проживающих в стране – только одного ребенка. Помимо этого, выяснилось, что 70% женщин в РФ хотели бы воспитывать не более двух детей.

Подобные желания россиян объяснили несколькими факторами, в числе которых возраст рождения детей, уровень жизни, жилищных условий и другие. При этом в Росстате пояснили, что для обеспечения естественного прироста населения в России в среднем требуется не менее двоих детей в семье.



Порядка 70% российских женщин хотят не более двух детей – Росстат

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