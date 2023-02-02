Эксперт назвал причину снижения численности населения России

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Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев назвал главной причиной сокращения численности населения России низкую рождаемость. Об этом сообщает "Радио 1".

"Основная причина уменьшения численности населения России – это низкая рождаемость", – пояснил Коротаев.

Специалист уточнил, что в период с 2020 по 2021 год первостепенной причиной снижения численности населения в стране стал высокий уровень смертности из-за коронавируса. Сейчас же в стране не рождается достаточное для роста статистики количество детей.

При этом причину в снижении рождаемости Коротаев видит в неопределенной геополитической обстановке. Проживающие в стране женщины имеют страх перед рождением детей.

Накануне Росстат сообщил о снижении численности населения России на 550 332 человека за год. В настоящее время в стране проживают 146 424 729 человек, что превышает данные на 1 января 2022 года. При этом статистические данные были подготовлены без учета проживающих в новых субъектах страны.



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