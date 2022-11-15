Население Земли достигло 8 млрд человек

Фото: depositphotos/MarkB

Население Земли достигло отметки в 8 миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций.

"Это историческая веха в развитии человечества", – говорится в материале.

По данным всемирной организации, численность населения земного шара выросла на 1 миллиард человек за 12 лет. При этом, по прогнозу экспертов ООН, данный показатель увеличится до 9 миллиардов к 2037 году.

Ранее суперкомпьютер World One, созданный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил, что человечество вымрет к 2050 году. Искусственный интеллект утверждает, что крах цивилизации наступит из-за деятельности людей, в частности загрязнения окружающей среды и его негативных последствий.

Демограф рассказал, как будет расти население Земли

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!