ВИЧ быстро мутирует и адаптируется, вакцину пока не удается найти – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) мутирует и адаптируется с огромной скоростью, что не позволяет найти вакцину от него в настоящий момент. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

"Мы недооцениваем возможность РНК вирусов быстро меняться. Я хочу сказать про вирус ВИЧ и СПИД. РНК вируса ВИЧ тоже быстро меняются. До сих пор мы не можем найти вакцину, потому что его практическая способность к мутации и адаптации такая быстрая, что это не позволяет сделать хорошую и устойчивую вакцину", – сказала она.

Вуйнович также отметила, что такого, к счастью, не происходит с коронавирусом.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что в России ВИЧ выявлен у 1% населения. Общее количество инфицированных в стране – 1,5 миллиона человек, при этом число пациентов с вирусом иммунодефицита человека растет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!