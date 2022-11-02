Эпидемиолог назвал процент россиян, обеспеченных ВИЧ-терапией

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В настоящее время в России ВИЧ-терапией обеспечены порядка 80–90% людей с диагностированным вирусом. Об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Как сообщил специалист, среди 1,1 миллиона человек с выявленным ВИЧ за медицинской помощью в стране обратились 800 тысяч.

"Такую цифру больных ВИЧ-инфекцией в РФ обычно называет Минздрав, примерно 300 тысяч пока этого не сделали. Как правило, они обращаются, когда заболевают СПИДом, что ведет к повышенной смертности", – цитирует Покровского News.ru.

Он сообщил, что если в стране ВИЧ имеют более 1% населения, то эпидемия обретает статус генерализованной. В странах Африки, уточнил специалист, количество зараженных достигает 15–20% от общего числа населения.

Покровский обратил внимание, что инфицированные люди, правильно принимающие ВИЧ-терапию, не могут заразить тех, у кого вирус отсутствует. Помимо этого, прием лекарств людьми, у которых ВИЧ не выявлен, может предупредить его развитие в организме.

"Это называется "доконтактная профилактика заражения ВИЧ". Для профилактики заражения ВИЧ остаются актуальными использование презервативов и уменьшение числа половых партнеров", – объяснил эпидемиолог.

До этого Покровский сообщил, что количество ВИЧ-инфицированных в России составляет 1%. Это около 1,5 миллиона жителей страны. Специалист подчеркнул, что количество пациентов с диагностированным заболеванием растет.



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