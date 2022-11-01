11:11Общество
ВИЧ в России выявлен у 1% населения – ЦНИИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирус иммунодефицита человека в России выявлен у 1% населения, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
Общее количество инфицированных в России составляет 1,5 миллиона человек, при этом число пациентов с диагностированным заболеванием растет.
"В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению", – цитирует специалиста "Интерфакс".
Согласно прогнозу специалистов, с 2020 по 2023 годы в России число инфицированных может увеличиться на 660 тысяч человек. В будущем рост может составить 15–20%.
По словам дерматовенеролога Екатерины Анчиковой, люди, инфицированные ВИЧ, часто сталкиваются с кандидозом и опоясывающим лишаем. Подобные недомогания могут стать сигналом для проверки на наличие вируса иммунодефицита у человека, сообщила эксперт.
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