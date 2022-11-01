ВИЧ в России выявлен у 1% населения – ЦНИИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирус иммунодефицита человека в России выявлен у 1% населения, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Общее количество инфицированных в России составляет 1,5 миллиона человек, при этом число пациентов с диагностированным заболеванием растет.

"В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению", – цитирует специалиста "Интерфакс".

Согласно прогнозу специалистов, с 2020 по 2023 годы в России число инфицированных может увеличиться на 660 тысяч человек. В будущем рост может составить 15–20%.

По словам дерматовенеролога Екатерины Анчиковой, люди, инфицированные ВИЧ, часто сталкиваются с кандидозом и опоясывающим лишаем. Подобные недомогания могут стать сигналом для проверки на наличие вируса иммунодефицита у человека, сообщила эксперт.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!