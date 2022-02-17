В Роспотребнадзоре рассказали о новом методе лечения ВИЧ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый способ лечения ВИЧ-инфекции на генном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это вырезание с помощью специальной методики участков геномов, в которые встроился вирус. Наши исследования идут в этом направлении, уже достигнуты определенные успехи", – заявил глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Специалист объяснил, что в разных странах мира разрабатывается методика лечения ВИЧ, которая подразумевает сбор клеток больного человека с последующей модификацией в клетки, невосприимчивые к инфекции, и заменой в организме больного.
Данная технология связана с изменением генома человека, поэтому требует дополнительной тщательной проверки. Как отметил Покровский, исследования ведутся медленно, на них также необходимо достаточное финансирование.
В ноябре 2021 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о стабилизации эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ. Глава Минздрава подчеркнул, что борьба с инфекцией должна быть более эффективной и широкой.
Опасный штамм ВИЧ выявили в Нидерландах
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