Мурашко сообщил о стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о стабилизации эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Но мы видим, что силы наши не должны ослабевать, мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять", – рассказал глава Минздрава в рамках VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
По словам Мурашко, в период с 2017 по 2020 год было зафиксировано устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ инфекции – с 85,8 до 60,3 тысячи.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пандемия коронавируса негативно повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ. Вместе с тем 71% заболевших не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов.
Ранее эпидемиолог Василий Харченко оценил ситуацию с распространением ВИЧ в Москве. Эксперт обратил внимание на то, что этот показатель в столице ниже среднего по Российской Федерации.
"Специальный репортаж": "ВИЧ-терроризм"
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