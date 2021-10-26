Эпидемиолог: распространенность ВИЧ в Москве в два раза ниже среднего по России

Фото: Агентство "Москва"
Эпидемиолог, заведующий отделением клинической эпидемиологии Московского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Василий Харченко оценил ситуацию с распространенением ВИЧ в Москве.
По словам эксперта, в столице этот показатель вдвое ниже, чем средний по России. В городе также стабилизировалось количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией за период 2014–2020 годов (темп прироста составил минус 0,8%).
Вертикальная передача ВИЧ в Москве составляет менее 1% (от матери к ребенку). Кроме того, практически отсутствуют случаи заражения среди молодежи.
Харченко призвал не приписывать России "ВИЧ-апокалипсис". Он подчеркнул, что СМИ зачастую ссылаются на недостаточно проверенную информацию или на данные организаций без четкого юридического статуса, например Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с СПИДом.
Эпидемиолог уточнил, что легальным и верифицированным источником статистики по ВИЧ-инфекции является Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ. Его формируют специалисты министерства здравоохранения РФ.
Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус заявил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с ВИЧ-инфицированными. Число зараженных за год снизилось до 60 тысяч.
"Специальный репортаж": "ВИЧ-терроризм"
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