Ученые выявили новый штамм ВИЧ в Нидерландах

Фото: AP/NIAID

Ученые из Института больших данных Оксфордского университета выявили новый штамм ВИЧ-инфекции в Нидерландах. Об этом сообщает News.ru.

В мире существует два типа вируса – ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый из них охватывает до 95% случаев заболевания СПИДом. В типе выделяют четыре группы разновидностей: M, N, O и P. В самой массовой, первой группе существуют еще штаммы.

Ученые же обнаружили новый вид инфекции в группе M. Особенность открытого варианта заключается в его значительной вирулентности.

"При этом вирус ВИЧ относится к той же группе, что и SARS-CoV-2, вызвавший пандемию коронавирусной инфекции. Они эволюционируют либо в сторону повышения вирулентности, либо трансмиссивности, то есть легче передаются от человека к человеку", – говорится в сообщении.

В некоторых случаях вирус обретает оптимальное соотношение между вирулентностью и трансмиссивностью. В этом случае вирус длительно находится в организме, поражает его достаточно сильно, но не вызывает смерть, пока не успеет передать инфекцию дальше. Таким примером служит ВИЧ, которым в мире заражены 38 миллионов человек.

Ученые проверили данные более 6 700 человек и обнаружили 109 зараженных мутировавшим вариантом VB ("вирулентный вариант B"). Новый штамм не дает большей вероятности тяжелых осложнений и смерти. Однако из-за быстрого разрушения иммунной системы важно, чтобы люди из группы риска регулярно тестировались и быстро приступали к лечению.

Ранее замдиректора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский призвал своевременно проходить обследования, чтобы не пропустить рак. По его словам, онкологические заболевания имеют очень разную симптоматику. Например, об онкологии может свидетельствовать даже повышение артериального давления.

