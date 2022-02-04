Врач рассказал, как вовремя выявить онкологию

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Для того чтобы не пропустить рак, необходимо своевременно проходить обследования, рассказал замдиректора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.

"У онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен", – цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, онкологические заболевания имеют очень разную симптоматику. Например, об онкологии может свидетельствовать даже повышение артериального давления. Петровский подчеркнул, что самостоятельно невозможно определить наличие злокачественной опухоли.

Он напомнил, что в России действуют программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни – колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы. Это позволяет диагностировать болезнь заранее.

"Если человек сам начинает подозревать у себя то или иное онкологическое заболевание, бежать к онкологу сразу не нужно, в первую очередь следует обратиться к врачу-терапевту, именно он при необходимости направит уже к онкологу", – добавил он.

Петровский отметил, что средний возраст пациентов, болеющих онкологией, около 60 лет. Поэтому чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.

Исследователи подчеркнули: в случае если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит, следует обратиться к врачу. Стоит также обеспокоиться, если родинки кровоточат.

До этого в британской Национальной службе здравоохранения назвали легкий способ определить рак. Симптом проявляется в виде утолщений концевых фаланг пальцев кисти. При этом у пациентов наблюдается характерная деформация ногтевых пластин в виде часовых стекол.

Как отмечают медики, данный признак удается обнаружить у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.