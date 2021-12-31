Британские медики назвали легкий способ определить рак

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Назван легкий способ определить рак. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на информацию из британской Национальной службы здравоохранения.

Как утверждают специалисты, на наличие онкологии могут указывать изменения на кончиках пальцев. Речь идет о проявлении под названием "барабанные палочки" или "пальцы Гиппократа".

Симптом проявляется в виде утолщений концевых фаланг пальцев кисти. При этом у пациентов наблюдается характерная деформация ногтевых пластин в виде часовых стекол.

Как отмечают медики, данный признак удается обнаружить у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал главный признак наличия рака у человека. Врач призвал насторожиться в случае возникновения кровянистых выделений.

До этого сообщалось, что ключевыми симптомами рака легкого являются одышка и осиплость голоса. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2", доктор медицинских наук Михаил Давыдов.

По его словам, осиплость голоса может появиться из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.