Онколог назвал главный признак наличия рака

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Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн обозначил основной признак появления онкологического заболевания в организме человека. Об этом сообщает газета "Известия".

Врач призвал насторожиться в случае возникновения кровянистых выделений. По словам эксперта, они могут обнаружиться в моче и кале. Кроме того, подобные выделения способны появиться из сосков.

"Как только начинаются – нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример", – подчеркнул Каприн.

Он добавил, что косвенными признаками появления онкологии могут стать потеря аппетита и веса.

Ранее сообщалось, что также ключевыми симптомами рака легкого являются одышка и осиплость голоса. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2", доктор медицинских наук Михаил Давыдов.

По его словам, осиплость голоса может появиться из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.