Онколог назвал ключевые симптомы рака легкого

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Ключевыми симптомами рака легкого являются кашель, одышка и осиплость голоса, рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2", доктор медицинских наук Михаил Давыдов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19", – пояснил Давыдов.

По его словам, осиплость голоса может появиться из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Однако этот симптом появляется при уже запущенном заболевании.

Специалист напомнил, что рак легкого является одним из самых распространенных и коварных онкологических заболеваний, которое в большинстве случаев проявляется на поздних стадиях. Каждый год от него умирают свыше 1,5 миллиона человек.

По словам онколога, факторами риска являются курение, хронические воспалительные заболевания легких, генетика, а также работа, при которой человек сталкивается с такими веществами, как асбест, бериллий, уран или радон.

Давыдов посоветовал людям старше 55 лет делать раз в год КТ легких независимо от наличия или отсутствия симптомов.



Ранее стало известно, что боль в пятке может оказаться симптомом опухоли легких. В исследованиях говорится, что у больных, которые постоянно жаловались на дискомфорт в стопе, при обследовании выявляли тромб.

Специалисты пояснили, что риск развития тромбов повышает ряд видов рака, поэтому удавалось установить диагноз. Медики рекомендуют тем, кто столкнулся с такой болью, сначала проследить, пройдет ли она в течение двух недель. Если этого не произошло, то необходимо обратиться к врачу.

