Стало известно, о каком заболевании предупреждает боль в пятке

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Боль в пятке может оказаться симптомом опухоли легких. Об этом говорится в данных Национальной медицинской системы, сообщает News.ru.
В исследованиях говорится, что у больных, которые жаловались на постоянную боль в пятке, при обследовании выявляли тромб. По словам специалистов, риск развития тромбов повышает ряд видов рака, поэтому удавалось установить диагноз.
Медики рекомендуют тем, кто столкнулся с такой болью, сначала проследить, пройдет ли она в течение двух недель. Если этого не произошло, то необходимо обратиться к врачу.
Ранее в британском благотворительном фонде по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали ранние и распространенные симптомы этого заболевания. Среди них – сыпь вокруг соска, изменение его положения или формы, а также цвета кожи.
Кроме того, о болезни могут говорить изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.
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