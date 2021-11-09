Диетолог назвала продукты, защищающие от рака кишечника

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что употребление кефира и цельнозлакового хлеба поможет защититься от рака кишечника.

По словам эксперта, это опасное заболевание может возникнуть из-за употребления чересчур химически обработанных продуктов, фастфуда и колбас.

"Нам нужна клетчатка. Поэтому цельнозлаковый хлеб. Даже один раз в день. Именно благодаря цельному злаку, зерну наш организм очищается, выводит из кишечника токсины, аллергены и дает условия, чтобы содержимое кишечника не оставалось там надолго", – рассказала Лазуренко в интервью программе "Доктор 24".

Специалист также советует обратить внимание на яблоки и свеклу. Они, по словам диетолога, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Можно еще употреблять кефир с небольшим сроком годности. Жизнедеятельность бактерий обогащает наш желудочно-кишечный тракт полезными пробиотиками, которые нормализуют стул и выводят плохие продукты типа токсинов или бактерий-паразитов и, конечно, же, приведут в состояние нормы стул.

Не нужно забывать и об употреблении воды, подчеркивает специалист. Так как без нее, по словам диетолога, не происходит ни один биохимический процесс в организме. При этом врач подчеркивает, что важна именно обычная вода, а не употребление жидких продуктов, таких как чай, кофе и супы.

Ранее диетолог Татьяна Иванникова порекомендовала страдающим от язвы и гастрита людям употреблять в качестве перекуса кисель. По словам специалиста, этот продукт положительно влияет на микрофлору кишечника за счет уменьшения патогенной флоры и ускорения роста полезных бактерий.