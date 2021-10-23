Врач назвал продукты, которые улучшают слух

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Врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко рассказал Москве 24, что употребление моркови и квашеной капусты полезно для слуха.
Чтобы волосковые клетки в среднем ухе хорошо работали, им нужно достаточное количество цинка, уточнил специалист. Сергей Обложко рекомендует в течение дня есть горстку тыквенных семечек – в ней содержится суточная норма цинка.
Кроме того, можно пить зеленый чай, продолжает эксперт: он улучшает кровоснабжение.
"Зеленый чай профилактирует перекисное окисление и, соответственно, хроническое воспаление, что важно для того, чтобы наши сосуды работали хорошо. Во многом от хорошего кровоснабжения зависит способность сохранять слух даже уже во взрослом возрасте", – объяснил врач в интервью программе "Доктор 24".
Витамин С, по словам специалиста, улучшает кровоснабжение и помогает предотвратить возрастные изменения.
"В основном, конечно, волосковые клетки страдают из-за возрастных изменений, которые происходят в организме... Для профилактики можно есть паприку, болгарский перец и квашенную капусту", – заключил Сергей Обложко.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D. Специалист советует есть жирную морскую рыбу, яичные желтки и молочные продукты.
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