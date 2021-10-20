Врач рассказал, какие продукты помогут укрепить кости

Фото:depositphotos/elenathewise

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D.

Всемирный день борьбы с остеопорозом отмечают ежегодно 20 октября. Дату учредила Всемирная организация здравоохранения с целью повысить осведомленность общественности о профилактике, диагностике и лечении этого недуга. Остеопороз представляет собой заболевание, характеризующееся снижением у человека плотности костной ткани.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Кальций – это, конечно же, в первую очередь молочные продукты. Во вторую – листовые овощи типа капусты. Ну и, в-третьих, еще называют рыбные консервы с разваренными косточками.

"Чтобы восполнить дефицит витамина D, можно взять, например, морскую рыбу, особенно жирную, типа скумбрии или сельди, яичные желтки, молочные продукты", – советует Гинзбург.

Но чтобы этот витамин усваивался в организме, нужен еще витамин С – аскорбиновая кислота. Это цитрусовые, говорит врач-диетолог.

"Еще можно говорить о железе и кремнии, которые способствуют усвоению витамина D. Обычно это животные продукты: мясо, рыба, а также крупы и бобовые", – объясняет Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Для укрепления костей достаточно две порции молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра. Что касается морской рыбы, то хотя бы 3–4 порции в неделю.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина C. По ее словам, для здорового человека она должна составлять 90 миллиграммов, для этого достаточно употреблять фрукты и овощи.

