Врач рассказал, почему болят суставы перед сменой погоды

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Люди, страдающие артрозом, обычно заранее знают, что скоро пойдет дождь, изменится атмосферное давление или температура воздуха, – перед этим у них начинают болеть суставы. О том, почему так происходит, рассказал врач-травматолог, ортопед Алексей Цапко, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он объяснил, что артроз обычно возникает с возрастом и связан с износом хрящевой ткани. Сами по себе суставы не болят – неприятные ощущения возникают в капсуле сустава, которую из-за недостатка синовиальной жидкости стершиеся хрящи защитить не могут. Ощущения усугубляются в плохую погоду с резкими перепадами атмосферного давления, на которые реагируют мелкие сосуды и нервы.
Обычно это касается пожилых людей. В случае когда боль в районе суставов испытывает молодой человек, списывать ее на погоду не стоит и лучше обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний.
Людям с артрозом следует обеспечить покой суставов и избегать нагрузок на них, порекомендовал Цапко. По его словам, суставы следует периодически охлаждать, поскольку нагрев может только усугубить проблему. В крайних случаях можно употреблять нестероидные обезболивающие. Когда боль пройдет, полезно заняться суставной гимнастикой, заключил врач.
Ранее сомнолог предупредил, что из-за более чуткого сна у пожилых людей высок риск развития бессонницы. Он объяснил, что проблемы со сном чреваты серьезными последствиями, в частности показатель смертности среди людей старшего поколения, страдающих бессонницей, выше в два раза. В связи с этим он рекомендовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалистам.
"Доктор 24": суставы
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