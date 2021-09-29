Врач рекомендовал людям с заболеваниями сердца избегать посещения сауны

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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется выбирать вместо сауны хаммам. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

По словам эксперта, сухое тепло сауны дает сильную нагрузку на организм, сравнимую с интенсивной кардиотренировкой.

"Но если у здорового человека организм адаптируется и такая нагрузка тренирует сосуды, то при наличии кардиологических проблем следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам. В этом случае лучше воспользоваться хаммамом. Он представляет собой мягкую и влажную парную, температура в которой достигает максимум 45–55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем", – рассказал Тяжельников Агентству "Москва".

По словам врача, сауна противопоказана людям с гипертонией, пороком сердца, заболеваниями почек и некоторыми другими хроническими патологиями. Хаммам противопоказан при проблемах с венами и воспалениями на коже.

Тяжельников подчеркнул, что любую баню нельзя посещать при острых состояниях, в период обострения хронических заболеваний.

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что посещение бани и сауны в течение трех дней после вакцинации от коронавируса может повлиять на степень выраженности иммунной реакции, привести к более тяжелой субъективной переносимости препарата.

По ее словам, в клиническом исследовании не было таких случаев, чтобы пациенты ходили в баню или сауну. Однако такое предостережение связано с биохимическими реакциями организма, определенным метаболизмом.

