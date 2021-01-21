В Минздраве объяснили, чем опасен поход в баню после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посещение бани и сауны в течение трех дней после вакцинации от коронавируса может повлиять на степень выраженности иммунной реакции, привести к более тяжелой субъективной переносимости препарата. Об этом в диалоге с Москвой 24 заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева

Минздрав РФ направил в регионы рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса. Согласно документу, в течение трех дней после прививки место инъекции не рекомендуется мочить, также следует отказаться от посещения сауны и бани. Кроме того, после вакцинации не стоит прибегать к большим физическим нагрузкам и употреблять алкоголь.

Ольга Ткачева сообщила, что в клиническом исследовании не было таких случаев, чтобы пациенты ходили в баню или сауну. Однако такое предостережение связано с биохимическими реакциями организма, определенным метаболизмом.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева Это может повлиять на степень выраженности иммунной реакции. Может привести к лихорадке, кратковременному повышению температуры, более тяжелой субъективной переносимости этого препарата. Лучше после вакцинации избежать каких-то стрессовых ситуаций, в том числе связанных с изменением температуры.

Ткачева напомнила, что при любом типе вакцинации всегда не рекомендуют мочить место укола. "Это обычные меры предосторожности, туда все-таки введен "вирус". Для того чтобы не вызвать воспаление, не нужно заносить никакой инфекции, не нужно тереть или мочить это место. Это предупреждение каких-то возможных неприятных ощущений", – подчеркнула специалист.

Если все же вода попала на место укола, ничего страшного, считает Ткачева. "Надо просто убрать воду и не трогать место инъекции, повторно мочить и что-то туда втирать. Все это пройдет", – сообщила она.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава У пожилых иммунный ответ формируется в те же сроки, что и у молодых, поэтому рекомендации те же самые. Трех дней вполне достаточно.

"Каких-то особых мер предосторожности для пожилых нет ни в инструкции, ни в нашей вакцине, ни в других вакцинах, которые сейчас применяются. При появлении жалоб и вопросов нужно обратиться к врачу", – подчеркнула специалист.

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