Вирусолог рассказал о новом способе попадания коронавируса в легкие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что инфекция коронавируса может попадать в легкие разными способами благодаря механизму "ключ-замок". В таком взаимодействии может участвовать не только белок ACE, через который коронавирус, как уже доказали, попадает в легкие, но и другие белки.
Новый способ попадания COVID-19 в легкие человека зафиксировали ученые из Китая. Основным путем распространения вируса в организме считается белок АСЕ2, но результаты исследований показали, что проникать в легкие и бронхи инфекция может благодаря ферменту AXL.
Этот фермент отвечает за многие физиологические процессы, включая выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. Ученые сделали вывод, что отключение AXL снижает инфекцию SARS-CoV-2 в первичных эпителиальных клетках легких.
Доктор биологических наук Алексей Аграновский в диалоге с Москвой 24 подтвердил, что рецептор ACE2, который находится в клетках слизистой оболочки человека, является главным местом прикрепления определенного участка белка-шипа коронавируса. "Это как взаимодействие ключ-замок", – отметил вирусолог.
Аграновский объяснил, что исследователи нашли новые белки, которые способствуют проникновению вируса, и такое возможно. "Рецептор необязательно состоит из одного белка ACE. Возможно, там принимают участие и другие наши белки и клетки. Очевидно, это белки, которые открыли китайские ученые", – сообщил эксперт.
Кроме того, вирусолог не исключил возможность проникновения вируса в организм человека другими, пока не исследованными путями. "Могут быть другие белки, которые участвуют в этом процессе. Клеточные белки, белки клеток эпителия легких. Это надо изучать. Там могут быть особенности: на слизистой одна история по клеточному составу, а в легких – несколько другая", – отметил Аграновский.
При этом вирусолог подчеркнул, что сама структура вируса вряд ли может изменяться. "Не думаю, что конфигурация вируса может быть разной. Вирус относительно клетки просто устроен: он не перестраивается специально под легкие. Его оружие – это мутация, изменение белка-шипа и других поверхностных белков, чтобы лучше добиться своей нехорошей цели. Но он не может так капитально перестраиваться", – заключил Аграновский.
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