Ученые обнаружили новый способ попадания COVID-19 в легкие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый способ попадания коронавирусной инфекции в легкие человека зафиксировали ученые из Китая. Исследования провели ведущие лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно со специалистами Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В материале говорится, что основным путем распространения вируса в организме считается белок АСЕ2, однако результаты проведенного исследования показали, что путем проникновения инфекции в легкие и бронхи может быть фермент AXL, отвечающий за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.
Исследования подтвердили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. AXL в сравнении с ACE2 демонстрирует избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки.
Ученые пришли к выводу, что отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в первичных эпителиальных клетках легких.
Ранее российские биологи защитили клетки человека от заражения коронавирусной инфекцией с помощью ферментов из семейства фосфолипаз, которые входят в состав змеиного яда. Как отмечается, наиболее эффективным в подавлении коронавируса оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Эти змеи обитают на юго-западе России, на Украине и в Румынии.
Кроме того, ученые из России и Узбекистана в ходе исследований обнаружили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус, в том числе его мутации. В ходе совместных исследований были установлены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.
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