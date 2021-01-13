Российские ученые подавили коронавирус при помощи змеиного яда

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Российские биологи защитили клетки человека от заражения коронавирусной инфекцией с помощью ферментов из семейства фосфолипаз, которые входят в состав змеиного яда. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

Специалисты под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина обратили внимание, что в оболочке COVID-19 есть жировые молекулы, которые по своей структуре похожи на те части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2).

"Мы показали, что разные формы фосфолипазы А2, извлеченные из яда нескольких видов змей, могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки, традиционно используемые в опытах с SARS-CoV-2. Результаты наших опытов указывают на то, что яды змей, особенно в их димерной форме, можно использовать для создания лекарств, атакующих оболочку вируса", – отмечают исследователи.

Как отмечается, наиболее эффективным в подавлении коронавируса оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Эти змеи обитают на юго-западе России, на Украине и в Румынии. Их ферменты подавляли распространение вируса и активно убивали вирусные частицы в питательной среде, а также создавали помеху для их соединения с рецепторами на поверхности клеток.

Ранее ученые из России и Узбекистана в ходе исследований обнаружили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус, в том числе его мутации. В ходе совместных исследований были установлены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Как рассказал профессор УрФУ Анатолий Зацепин, огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человеческого организма сильно деформируется во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Таким образом, губительное для вируса воздействие радиации оказывается безопасным для человека.