Суд в Челябинской области арестовал подозреваемого в стрельбе в Коркине

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Челябинской области"

Челябинский суд арестовал до 24 декабря местного жителя, которого подозревают в стрельбе по двум мужчинам в Коркине. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Народный сход 150 жителей Коркина, требовавших наказать виновных, состоялся вечером 24 октября после убийства 40-летней женщины, тело которой было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. По версии следствия, между погибшей, которая была водителем такси, и пассажиром мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

По делу об убийстве женщины был задержан 17-летний подозреваемый, которого спустя время арестовали. Бывший муж погибшей предположил, что конфликт мог произойти с представителями цыганской диаспоры. Он также уточнил, что проблема с этим народом существует в городе "столько, сколько он там живет", то есть с 2006 года.

Местные граждане после этого инцидента были возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его оперативно задержали. Им оказался глава цыганской диаспоры. В результате следователи завели еще одно дело о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры.

Глава СК Александр Бастрыкин также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города". Так, после убийства женщины-таксиста и общественных волнений от должности отстранят начальника ОВД Коркина Челябинской области.

