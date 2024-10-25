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25 октября, 13:51

Происшествия

В Коркине 150 человек вышли с требованиями наказать виновных в убийстве женщины

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

В городе Коркине Челябинской области, где накануне убили женщину-таксиста, на улицы вышли около 150 местных жителей, требуя наказать виновных. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на месте волнений работали представители исполнительных органов региона и администрации округа, в том числе заместители губернатора Челябинской области Алексея Текслера Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. В течение дня они проводили разъяснительную работу с местным населением.

"Ночью ситуация в Коркине полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. В настоящее время в Коркине проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В заявлении пресс-службы уточняется, что в пятницу, 25 октября, в администрации Коркинского округа пройдет личный прием, где на вопросы местных жителей ответят прокурор региона Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК по Челябинской области Алексей Колбасин, а также заместитель губернатора Фартыгин и уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко.

Резонансное убийство 40-летней женщины-таксиста произошло вечером 23 октября. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве женщины. По мнению следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, мог произойти конфликт, в результате которого последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент вызвал народный сход жителей Коркина, которые были возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. Мужчину оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркина лицами из цыганской диаспоры. Глава СК также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".

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