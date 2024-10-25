Подозреваемый в покушении на убийство мужчин задержан в Коркине

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Подозреваемый в покушении на убийство двоих мужчин задержан в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, где накануне были общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по региону, передает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 24 октября подозреваемый, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. После этого он скрылся.

В СК подчеркнули, что 58-летнего местного жителя оперативно задержали. Следователи следственного отдела по городу Коркино регионального следственного управления возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Между тем ситуация, связанная со стихийным сходом граждан в Коркине после убийства женщины-таксиста, стабилизировалась. Как уточнили в правительстве региона, инцидент находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Накануне вечером был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве 40-летней женщины, работавшей таксистом. Само убийство произошло в городе Коркино вечером 23 октября. В машине, которая стояла рядом с домом № 1 на улице Ватутина, обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. В связи с этим было возбуждено дело по статье об убийстве.

Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

В ближайшее время сотрудники регионального СК предъявят задержанному обвинение. Также будет решен вопрос о его аресте. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.