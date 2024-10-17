17 октября, 16:29Происшествия
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Внук убил бабушку в Омской области в ответ на ее замечание о громкой музыке. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.
Инцидент случился в деревне Холдеевке. Тело пожилой женщины нашли в доме на улице Центральной.
"К преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом", – говорится в публикации.
Молодого человека задержали, в отношении него завели уголовное дело об убийстве. Следствие будет просить суд о заключении его под стражу. В настоящее время детали происшествия уточняются.
Ранее подростка задержали в Железногорске Красноярского края по подозрению в убийстве женщины-опекуна. В отношении молодого человека завели уголовное дело об убийстве. Следствие выяснило, что 15-летний юноша проживал в приемной семье с 54-летней женщиной.
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