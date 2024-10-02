Под Красноярском задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего опекуна

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Подростка задержали в Железногорске Красноярского края по подозрению в убийстве женщины-опекуна. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

В отношении молодого человека завели уголовное дело об убийстве. Следствие выяснило, что 15-летний юноша проживал в приемной семье с 54-летней женщиной-опекуном.

"В вечернее время 1 октября между опекуном и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого он взял нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки", – уточняется в публикации.

В региональном главке СК РФ РИА Новости уточнили, что в квартире в момент происшествия находилась мать опекуна. Пожилая женщина слышала конфликт, однако труп жертвы нашла только на следующий день. По ее словам, юноша ушел из дома около 06:00.

Ранее вооруженный мачете 17-летний выпускник московской школы напал на бывшую девушку и ее нового парня в подъезде дома в Железнодорожном. Соседка рассказала, что пострадавшие жили в съемной квартире, куда и пришел подросток с оружием. Нападение произошло на площадке между 14-м и 15-м этажами дома.

