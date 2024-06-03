Подросток с мачете напал на бывшую девушку и ее нового парня в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Вооруженный мачете 17-летний выпускник московской школы напал на бывшую девушку и ее нового парня в подъезде дома в Железнодорожном городского округа Балашиха, сообщает телеканал "360".

Нападение произошло 2 июня на площадке между 14-м и 15-м этажами дома. По словам жительницы дома, порезанная девушка лежала на скамейке. Затем вывели раненого парня и нападавшего. Другая соседка рассказала, что пострадавшие жили в съемной квартире, куда и пришел вооруженный мачете подросток.

"Был мужчина, лет 28, и девушка-сожительница. Какой-то мальчик ее приревновал и пришел мстить. Говорят, что даже полицию и скорую сам вызвал", – сообщила она.

По данным телеканала, злоумышленник жил с мамой, был достаточно спокойным и тихим юношей, ничем не выделялся.

Ранее мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной. Инцидент произошел 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерской. В примерочной между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы.

Сам мужчина скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи. Полицейским удалось задержать злоумышленника и предъявить ему обвинение по статье "Покушение на убийство". Суд с учетом позиции прокуратуры арестовал мужчину до 30 июня.