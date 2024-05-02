Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерской. В примерочной между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы.

Сам мужчина скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Полицейским удалось задержать злоумышленника и предъявить ему обвинение по статье "Покушение на убийство". Суд с учетом позиции прокуратуры арестовал мужчину до 30 июня.

"Расследование на контроле в прокуратуре", – уточнили в ведомстве.

Ранее мужчина забил свою жену до смерти кувалдой во время конфликта на юго-востоке столицы. Инцидент произошел 23 марта в квартире дома, расположенного на улице Окской.

