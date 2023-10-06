Тюменский подросток возил в багажнике авто тело застреленного родственника

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В Тюмени опознали тело мужчины с огнестрельными ранениями, которое перевозили двое подростков 14 и 18 лет. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Убитым оказался родственник одного из тюменцев. По версии следствия, именно он на фоне личной неприязни застрелил 54-летнего мужчину.

5 октября сотрудники полиции задержали двоих подростков в районе поселка Московского Тюменской области. В багажнике их Lada полицейские обнаружили труп с огнестрельными ранениями шеи.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в рамках расследования уголовного дела будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская", – указывается на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый задержан.

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