Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 16:12

Происшествия

Тюменский подросток возил в багажнике авто тело застреленного родственника

Фото: depositphotos/everyonensk

В Тюмени опознали тело мужчины с огнестрельными ранениями, которое перевозили двое подростков 14 и 18 лет. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Убитым оказался родственник одного из тюменцев. По версии следствия, именно он на фоне личной неприязни застрелил 54-летнего мужчину.

5 октября сотрудники полиции задержали двоих подростков в районе поселка Московского Тюменской области. В багажнике их Lada полицейские обнаружили труп с огнестрельными ранениями шеи.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в рамках расследования уголовного дела будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская", – указывается на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый задержан.

Уголовное дело возбудили после инцидента на Донецкой улице

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика